الشرطة الاسبانية تعتقل شخصاً أخاف الأطفال برأس بشري مقطوع ليلة الهالوين

صدمة تلقاها سكان مدينة ويلبة الإسبانية مساء أمس السبت، عند سماعهم خبر توقيف الشرط لشخص بعد اكتشاف رأس مقطوع من قبل أحد سكان الحي، والذي شاهد عملية التخلص من الكيس من طرف صاحبه، حسب صحيفة “إلدياريو دي سيبيا” (يومية إشبيلية) الإسبانية، وقد سارعت الشرطة إلى القبض على المشتبه به، الذي لم يُبد أي مقاومة للاعتقال، تلاه تفتيش بيته حيث تم العثور على بقايا جثة الضحية.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الجريمة ودوافعها وعلاقة الشخص الذي وُجدت في بيته بقايا الجثة بعملية القتل. وحسب مصادر مقربة من هذه القضية، تبيّن منذ ساعات أن الشرطة تعرفت على هوية القتيل بشكل كامل، دون أن تكشفها للرأي العام بعد.

وقالت بعض الشهادات النادرة في الحي الذي شهد هذه الجريمة، بهذه المدينة الواقعة بإقليم الأندلس المستقل ذاتيا في جنوب غرب إسبانيا، إن شخصا كان يحمل رأسا مقطوعا كان يُخيف به الأطفال على قارعة الطريق، واعتقد الناس أنه يتسلى برأس غير حقيقي محتفلا بعيد الأموات (هالوين) . غير أن هناك من انتبه إلى أن الأمر غير ذلك ويتعلق بمأساة حقيقية ونبه إليه الناس الذين سارعوا إلى طرد الشخص المشبوه من حيهم لينتهي في آخر المطاف إلى السجن.