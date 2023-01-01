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الشرطة الاوغندية: وفاة 9 اشخاص اثناء التدافع لمشاهدة الألعاب النارية

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 1 - يناير - 2023 1:17 مساءً
علم اوغندا

علم اوغندا

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قالت الشرطة الأوغندية إن تسعة على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام، لقوا حتفهم اختناقا بعدما علقت حشود كانت تتدافع لمشاهدة ألعاب نارية بمناسبة العام الجديد في ممر ضيق في مركز تسوق بالقرب من العاصمة الأوغندية.

وأوضحت الشرطة أن الحشود بدأت في التدافع عبر ممر في مركز فريدم سيتي مول عندما دقت الثانية عشرة معلنة بداية العام الجديد.

وورد في بيان الشرطة “علق كثيرون أثناء دخولهم بأعداد كبيرة لرؤية الألعاب النارية، وفي هذا الوقت، مات كثيرون اختناقا، وتأكدت وفاة تسعة حتى الآن”.

ووقع الحادث بينما كان الأفراد يتجمعون للاحتفال بالعام الجديد في مركز التسوق الواقع على طريق سريع يربط العاصمة كمبالا بمطار عنتيبي.

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