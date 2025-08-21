الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشرطة البرازيلية: الرئيس السابق بولسونارو أعد طلب لجوء إلى الأرجنتين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2025 8:07 صباحًا
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. رويترز

الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة الاتحادية في البرازيل أمس الأربعاء إن الرئيس السابق جايير بولسونارو أعد رسالة إلى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لطلب اللجوء السياسي.

وحُفظت الرسالة على هاتف بولسونارو المحمول في فبراير شباط من العام الماضي، بعد يومين من مصادرة جواز سفره، وفقا للشرطة. ولم يتضح ما إذا كانت قد أرسلت إلى ميلي.

والوثيقة جزء من تقرير الشرطة النهائي الذي اتهم بولسونارو ونجله إدواردو رسميا بالعمل على التدخل في عملية قانونية جارية يحاكم فيها الرئيس البرازيلي السابق بتهمة التخطيط لانقلاب. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في سبتمبر أيلول.

وخضع بولسونارو للإقامة الجبرية هذا الشهر بعد أن وجد قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس أنه لم يمتثل لأوامر تفرض قيودا عليه بسبب مزاعم عن مطالبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في القضية.

وفي قرار المحكمة العليا المستند إلى تقرير الشرطة، أمهل مورايس محامي بولسونارو 48 ساعة لتوضيح عدم امتثاله المتكرر لأوامر تفرض قيودا على أنشطته، إلى جانب احتمال هروبه من البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت القصف
ترقب للرد الإسرائيلي على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. ونتنياهو يصر على مطالبه
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إدارة ترامب ستدقق في طلبات الهجرة لرصد السلوك "المعادي أمريكا"
أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز
نيكي يهبط بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا

الأكثر قراءة

توم براك
رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح