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الشرطة البريطانية: العثور على طرد مشبوه قرب مقر الحكومة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2022 2:33 مساءً
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

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كشفت مصادر أمنية بريطانية عن إغلاق طريق في وسط الحي الحكومي في لندن، قرب داونينج ستريت، بعد العثور على طرد مثير للريبة.

وذكر شرطي أن طريقا في وسط الحي الحكومي في لندن، بالقرب من داونينج ستريت حيث مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس ومقر إقامتها، أُغلق اليوم الثلاثاء بعد العثور على طرد مثير للريبة.

وقال مكتب رئيسة الوزراء ووزارة الدفاع إن طريق وايت هول، الممتد بين مقرات البرلمان وساحة الطرف الأغر، يضم أيضا العديد من الإدارات الحكومية ومنها وزارة الخارجية.

وكتبت شرطة لندن على تويتر أنها تلقت بلاغا في الساعة 1142 صباحا (1042 بتوقيت جرينتش) بوجود طرد مثير للريبة.

وأضافت “تواجد أفراد الأمن في المكان وتم تطويق المنطقة كتدبير احترازي. سيقوم ضباط متخصصون بفحص الطرد. رجاء ابتعدوا عن المنطقة”.

وذكر مسؤول حكومي أن بعض المباني الحكومية في طريق وايت هول أخليت.

    المصدر :
  • رويترز

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