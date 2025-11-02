الشرطة البريطانية: القبض على رجلين بريطانيين بعد هجوم القطار

ضباط الطب الشرعي يسيرون بجانب قطار لندن نورث إيسترن ريلواي حيث وقعت سلسلة من حوادث الطعن، على رصيف محطة هانتينغدون، بالقرب من كامبريدج، بريطانيا، 2 نوفمبر 2025. رويترز

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد إنها لا تتعامل مع هجوم بسكين على متن قطار على أنه إرهابي، مضيفة أنها ألقت القبض على رجلين بريطانيين للاشتباه في ارتكابهما محاولة قتل.

وقال الشرطي جون لوفليس لوسائل الإعلام إن من بين تسعة أشخاص تلقوا العلاج من إصابات خطيرة أمس السبت، خرج أربعة منهم من المستشفى وبقي اثنان لإصابتهما بجروح مهددة للحياة.

وأضاف لوفليس في مؤتمر صحفي “كانت شرطة مكافحة الإرهاب تدعم تحقيقنا في البداية. لكن في هذه المرحلة، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه واقعة إرهابية”.

وتابع قائلا إن المقبوض عليهما بريطانيان أحدهما أسود البشرة عمره 32 عاما والآخر من أصل كاريبي عمره 35 عاما.

وقالت شرطة النقل البريطانية إن شرطة مكافحة الإرهاب تقدم الدعم لتحقيقها في الوقت الذي تعمل فيه على تحديد الملابسات الكاملة والدوافع وراء الهجوم.

وقال كريس كيسي كبير مفتشي شرطة النقل البريطانية “نجري تحقيقات عاجلة لمعرفة ما حدث، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نتمكن من تأكيد أي شيء آخر”.

وأضاف “في هذه المرحلة المبكرة ليس من المناسب التكهن بأسباب الحادث”.

وذكرت الشرطة أنها تلقت اتصالا عند الساعة 19:39 بتوقيت غرينتش بعد ورود أنباء عن طعن عدة أشخاص على متن القطار 1825 من دونكاستر بشمال إنجلترا إلى محطة كينغز كروس في لندن.

وتوقف القطار في هانتينغدون، حيث شوهد ضباط مسلحون يدخلون القطار وذلك في مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة “وصل ضباط مسلحون وتم إيقاف القطار في هانتينجدون، حيث أُلقي القبض على رجلين”.

وقال شاهد لشبكة سكاي نيوز إن أحد المشتبه بهما كان يلوح بسكين كبير لكنه تعرض للصعق الكهربائي من قبل الشرطة.

وقال ستارمر في منشور على موقع إكس إن الحادث “مثير للقلق” على نحو بالغ.

وأضاف “دعواتنا لجميع المصابين، وأتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ على استجابتها”