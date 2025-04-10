الشرطة البريطانية تعتقل رئيس منظمة السلام الأخضر.. ما السبب؟

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رئيس منظمة السلام الأخضر في البلاد ويل مكالوم وخمسة نشطاء آخرين بعدما سكبوا 300 لتر من الصبغة الحمراء في بحيرة بالسفارة الأمريكية اليوم الخميس احتجاجا على بيع الولايات المتحدة أسلحة لإسرائيل.

وأكدت المنظمة أن مكالوم والنشطاء الخمسة، الذين كانوا متنكرين في صورة عمال توصيل طلبات، سكبوا الصبغة في بحيرة السفارة التي تخضع لحراسة مشددة.

وألقت الشرطة القبض على مكالوم والنشطاء بتهمة التآمر للتسبب في أضرار جنائية، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وقالت عريبة حامد المديرة التنفيذية المشاركة للمنظمة إن الصبغة قابلة للتحلل البيولوجي وتختفي بطريقة طبيعية.

وأضافت في بيان “قمنا بهذا العمل لأن الأسلحة الأمريكية لا تزال تغذي حربا عشوائية يحدث خلالها إسقاط قنابل على المدارس والمستشفيات، وتدمير أحياء بأكملها، وإبادة عشرات آلاف من الفلسطينيين”.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 50 ألف فلسطيني استشهدوا في الحملة الإسرائيلية منذ ذلك الحين.