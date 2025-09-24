الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به في هجوم الكتروني أثر على مطارات أوروبية

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على رجل في إطار تحقيق في تسلل الكتروني على شركة كولينز إيروسبيس المملوكة لشركة آر.تي.إكس الذي أدى إلى تعطيل أنظمة تسجيل الوصول في مطارات وتسبب في اضطراب واسع النطاق في السفر في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بيان إن الرجل، وهو في الأربعينيات من عمره، اعتُقل أمس الثلاثاء للاشتباه في ارتكابه جرائم بموجب قانون استخدام الكمبيوتر لأغراض سيئة وأُطلق سراحه بكفالة مشروطة.

وقال بول فوستر، نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، “على الرغم من أن هذا الاعتقال يعد خطوة إيجابية، إلا أن التحقيق في هذا الحادث لا يزال في مراحله الأولى ولا يزال مستمرا”.