الشرطة البريطانية تقبض على شاب للاشتباه بارتكابه قرصنة إلكترونية

قالت الشرطة البريطانية الجمعة، إنها ألقت القبض على شاب “17 عاما” في أكسفوردشير للاشتباه بارتكابه قرصنة إلكترونية وإن اعتقاله جاء في إطار تحقيق تدعمه الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية.

وذكرت شرطة مدينة لندن في بيان على تويتر أن الفتى اعتُقل مساء أمس الخميس 22 سبتمبر\ايلول 2022 وما زال محتجزا.

وتحقق الشرطة بشأن مجموعة التسلل الإلكتروني “لابسوس$” التي قالت شركة أوبر تكنولوجيز لتوصيل الركاب بالسيارات إنها مسؤولة عن هجوم سيبراني أجبرها على إغلاق بعض شبكاتها الداخلية مؤقتا في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم يتسن للشرطة تأكيد ما إذا كان إلقاء القبض على الشاب مرتبطا بهذا التحقيق.

وفي أبريل نيسان اتهمت شرطة مدينة لندن شابين (16 و17 عاما) بأنهما على صلة بتحقيق في قرصنة إلكترونية، وأفرجت الشرطة عنهما بكفالة على ذمة قضية تقرر النظر فيها في يوليو تموز عام 2023.