الشرطة البريطانية تقر بقتل أحد ضحايا هجوم الكنيس في مانشستر

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزوجته فيكتوريا ستارمر يزوران موقع هجوم كنيس مانشستر، حيث قُتل عدة أشخاص في يوم الغفران، في شمال مانشستر، بريطانيا، 3 أكتوبر 2025. رويترز

رفعت بريطانيا حالة التأهب اليوم الجمعة بعد هجوم وقع أمام كنيس في مانشستر أمس الخميس وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 بجروح، وأعلنت الشرطة أنها قد تكون قتلت بالخطأ أحد الضحايا أثناء التصدي للهجوم.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر الذي زار موقع عملية الدعس والطعن في شمال غرب إنجلترا، إن الإجراءات الأمنية ستُعزَّز في دور العبادة اليهودية بجميع أنحاء البلاد.

وأكدت الشرطة أنها قتلت المهاجم وأعلنت الحادث الذي وقع في “يوم الغفران” اليهودي، “عملا إرهابيا”.

وأكدت وزيرة الداخلية شبانة محمود أن البلاد في “حالة تأهب قصوى” مع نشر موارد شرطية إضافية في أنحاء بريطانيا، مضيفة أن “أولويتنا أن نضمن سلامة مواطنينا”.

وقالت الشرطة البريطانية اليوم إنها ربما أطلقت النار عرضا على اثنين قتل أحدهما خلال محاولتها السيطرة على موقع الهجوم.

وقتل في الهجوم رجلان، وهما أدريان دولبي (53 عاما) وميلفن كرافيتز (66 عاما)، عندما دعس بريطاني من أصل سوري مجموعة من المارة بسيارته ثم بدأ في طعن عدة أشخاص خارج كنيس هيتون بارك اليهودي في المدينة الواقعة شمال إنجلترا.

وقال ستيف واتسون قائد شرطة مانشستر الكبرى إن المهاجم الذي أرداه أفراد الشرطة قتيلا لم يكن بحوزته سلاح ناري لكن أحد القتلى لقي حتفه بسبب طلقة.

وأضاف في بيان “لذلك تلك الإصابة ربما وقعت من تبعات مأساوية وغير متوقعة لتصرف ضباطي بالسرعة العاجلة المطلوبة لوضع حد لهذا الهجوم الآثم”.

وأكد أن حالة المصاب الذي أصيب كذلك بالرصاص “ليست خطِرة”، في حين يبقى اثنان آخران في المستشفى بحالة حرجة.

وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم بريطاني من أصل سوري في العقد الرابع من عمره ويدعى جهاد الشامي، وكان يرتدي سترة ناسفة تبيّن لاحقا أنها غير صالحة للتفجير.

وأضافت أنها اعتقلت 3 أشخاص على صلة به هما رجلان في الثلاثينيات وامرأة في الستينيات.

