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الشرطة البريطانية: مقتل رجلين في واقعة طعن قرب جسر البرج بوسط لندن

منذ ساعة واحدة
عنصر من الشرطة البريطانية

عنصر من الشرطة البريطانية

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قالت الشرطة البريطانية “إن رجلين قتلا في واقعة طعن في شركة بوسط لندن، اليوم الاثنين، بالقرب من جسر البرج، وهو وجهة سياحية رئيسية ومنطقة تندر فيها جرائم العنف”.

وذكرت الشرطة في بيان أنها تلقت بلاغات عن وقوع اعتداءات متعددة في المبنى الواقع في طريق ضيق بالقرب من الجسر في حي ساوثوارك في لندن.

وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 58 عاما توفي في مكان الواقعة، بينما توفي آخر عمره 27 عاما في المستشفى وجرى فتح تحقيق في جريمة قتل. ويظل ضحية ثالثة، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، في المستشفى بإصابات غير مهددة للحياة.

وأضافت الشرطة أنه جرى اعتقال رجل آخر، وهو أيضا في الثلاثينيات من العمر، على خلفية الواقعة، وهو في حالة خطرة في المستشفى.

وقالت رئيسة المحققين إيما بوند “لا يزال تحقيقنا في مراحله الأولى ونعمل جاهدين لفهم الملابسات الكاملة لهذه الواقعة المروعة”.

وأضافت “في هذه المرحلة، لا نعتقد أن للواقعة علاقة بالإرهاب ولا يوجد أي خطر آخر على العامة”.

    المصدر :
  • رويترز

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