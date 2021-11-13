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الشرطة البولندية تعثر على جثة مواطن سوري قرب الحدود مع بيلاروس

13 - نوفمبر - 2021

ارشيفية

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أعلنت الشرطة البولندية، اليوم السبت، أنها عثرت على جثة قالت إنها لشاب سوري قرب الحدود مع بيلاروس.

وذكرت الشرطة البلولندية في صفحتها على “تويتر”: “تم العثور بالأمس على جثة شاب سوري، في الغابة، بالقرب من الحدود، في (قرية) وولكا تيريتشوفسكا”.

وأضافت أنه لم يتم بعد تحديد سبب وفاة الشاب .

هذا وتشهد الحدود بين بيلاروس وبولندا منذ أسابيع توترا نتيجة تجمع أعداد كبيرة من المهاجرين من دول الشرق الأوسط، قرب الحدود البولندية، في محاولة لعبورها ودخول الاتحاد الأوروبي.

ونشرت بولندا قوات عسكرية وأمنية كبيرة لمنع المهاجرين من دخول أراضيها والعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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