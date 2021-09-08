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الشرطة الجزائرية: توقيف 30 مشتبها بهم في إشعال حرائق الغابات

8 - سبتمبر - 2021
حرائق تجتاح الجزائر

حرائق تجتاح الجزائر

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أوقفت الشرطة الجزائرية 30 مشتبها بهم في إشعال حرائق الغابات الأخيرة فيما ينشط 7 منهم ضمن حركة إرهابية.

وقالت “مصالح الدرك الوطنية” في بيان إن “المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية وأودعوا الحبس الموقت، أما الموقوفين الـ7 التابعين للحركة الإرهابية “ماك” فقد تم تحويلهم إلى القطب الجزائي بسيدي أمحمد”.

وأضاف البيان: “تمّ وضع 5 أشخاص من المشتبه بهم تحت الرقابة القضائية، فيما تم توقيف 4 مشتبه فيهم في قضية الفيديو الخاص بترويج أخبار مغلوطة حول الحرائق”.

وأشار إلى أن التحقيقات ستستمر للكشف عن جميع المتورطين في القضية. واجتاحت حرائق الغابات الجزائر هذا الشهر ووصفت بأنها الأشرس، التي تشهدها البلاد وتسببت في أضرار وسقوط ضحايا في عدة محافظات خاصة تيزي وزو في منطقة القبائل شرقي العاصمة.

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