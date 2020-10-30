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الشرطة الروسية تقتل فتى بعد هجوم‎

منذ 7 دقائق
الشرطة الروسية

الشرطة الروسية

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اعلن محققون روس في بيان اليوم الجمعة إن الشرطة قتلت بالرصاص فتى عمره 16 عاما بمنطقة تتارستان ذات الغالبية المسلمة بعدما حاول إضرام النار في مركز شرطة وطعنَ شرطيا.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية، التي تحقق في الجرائم الكبرى، في بيان أنها تتعامل مع الواقعة على أنها محاولة ارتكاب عمل إرهابي مضيفة أنها فتحت قضية جنائية.

وقال البيان إن الفتى حاول إضرام النار في مركز شرطة ببلدة كوكمور باستخدام سائل حارق وإنه طعن شرطيا ثلاث مرات في أثناء محاولة القبض عليه.

وأضاف أن شرطيا آخر أطلق أعيرة تحذيرية في الهواء قبل أن يضطر لفتح النار، مشيرا إلى أن الفتى توفي متأثرا بإصابته قبل وصول المسعفين، ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء الهجوم.

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