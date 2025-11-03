الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
الشرطة الصربية تعتقل 37 شخصا بعد احتجاجات مناهضة للحكومة

منذ 51 دقيقة
جنود من جيش صربيا

اشتبك مئات المحتجين المناهضين للحكومة مع أنصار للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وقت متأخر من أمس الأحد 2\11\2028 مع اقتراب ذكرى حادث انهيار سقف أسفر عن سقوط قتلى وأثار حركة يقودها الشباب ضد ما يوصف بأنه فساد وسوء إدارة‭‭.‬‬

وألقى الطرفان المشاعل في ختام مظاهرات استمرت خلال العطلة الأسبوعة في العاصمة ومدينة نوفي ساد، ثاني أكبر مدن صربيا والتي وقعت بها الكارثة، وذلك بعد مظاهرات على مدى شهور أججها الغضب من عدم ملاحقة أي أشخاص على خلفية الحادث.

وأرقت المواجهات الحكومة، ودعا المحتجون إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وتجمع المحتجون أمس الأحد قرب البرلمان في بلجراد دعما للإضراب عن الطعام الذي بدأته ديانا هركا، التي كان ابنها من بين 16 شخصا لقوا حتفهم عندما انهار سقف محطة قطارات تم تجديدها.

وجرى إبقاء هركا ومن يساندونها خارج سياج يفصلهم عن منطقة خيام تضم أنصار فوتشيتش، الذين واصلوا إغلاق الشارع أمام مبنى البرلمان منذ مارس آذار.

وأظهر مقطع فيديو لرويترز تدخل الشرطة وفض الحشود بعد إلقاء المشاعل من الجانبين. ورفع أنصار فوتشيتش صوت الموسيقى عبر مكبرات الصوت، مما أثار غضب المتظاهرين.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين اعتقال 37 شخصا على الأقل. وقالت الشرطة إن التهم شملت “الإخلال بالنظام العام والسلم العام والتسبب في حوادث خلال تجمع دون تصريح مسبق من السلطات”.

    المصدر :
  • رويترز

