الشرطة العسكرية البولندية: العثور على حطام صاروخ في شرق بولندا

ضابط شرطة يقف أسفل سقف منزل مدمر بينما يعمل رجال الإطفاء على إصلاحه، بعد أن انتهكت طائرات روسية بدون طيار المجال الجوي البولندي خلال هجوم على أوكرانيا، حيث أسقطت بولندا بعضها بدعم من حلفائها في حلف شمال الأطلسي، في ويريكي-فولا، مقاطعة لوبلين، بولندا، 10 سبتمبر 2025. رويترز

قالت الشرطة العسكرية البولندية إنها عثرت على ما يشتبه أنها شظايا صاروخ يعتقد أنه استخدم لإسقاط طائرة مسيرة في منطقة لوبلين الشرقية، وذلك بعد أكثر من أسبوع من إسقاط بولندا بدعم من طائرات حلف شمال الأطلسي لطائرة مسيرة روسية في مجالها الجوي.

وذكرت السلطات على موقع إكس إنه من المتوقع أن تقوم الشرطة العسكرية في لوبلين بفحص الشظايا.

وتصاعد التوتر في شرق أوروبا بعد أيام من اختراق مسيرات روسية أجواء بولندا تلتها رومانيا، مما أثار غضبا وردود فعل أوروبية وأميركية واسعة.

وقالت بولندا الأسبوع الماضي إن مجالها الجوي انتهكته طائرات مسيرة روسية خلال ليلة الثلاثاء أثناء قصف موسكو لأوكرانيا، حيث تشن حربا منذ فبراير شباط 2022.

وقد أعلنت بولندا عن تنفيذ عملية جوية مشتركة مع دول حليفة على حدود أوكرانيا لتأمين مجالها الجوي، وتزامن ذلك مع إطلاق الناتو عملية “الحارس الشرقي” لحماية جناحه الشرقي، وفي المقابل تستمر المناورات الروسية البيلاروسية التي تعد الأكبر منذ بدء الحرب على أوكرانيا.

في المقابل، أعلنت روسيا أن قواتها كانت تهاجم أوكرانيا وقت توغل الطائرات المسيرة الأجواء البولندية، وأنها لم تكن تنوي قصف أهداف في بولندا.