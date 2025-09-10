الشرطة الفرنسية تعتقل العشرات في احتجاجات "لنغلق كل شيء"

متظاهر يحمل لافتة كتب عليها ”نضرب بقوة“ أثناء تجمعهم أمام مستشفى تينون خلال يوم من الاحتجاجات في باريس كجزء من حركة احتجاجية شعبية تسمى ”Bloquons Tout“ (”لنغلق كل شيء“) تدعو إلى تعطيل الحياة في جميع أنحاء البلاد طوال اليوم، فرنسا، 10 سبتمبر 2025. رويترز

قال مسؤولون إن محتجين من حركة جديدة في فرنسا نظموا احتجاجات على الطرق السريعة عطلت حركة المرور في وقت مبكر اليوم الأربعاء، وتم اعتقال عشرات الأشخاص مع انتشار قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد.

وظهرت معلومات عن احتجاجات “لنغلق كل شيء” اليوم الأربعاء على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الصيف، مما أدى إلى مقارنات مع احتجاجات “السترات الصفراء” في عام 2018 التي اندلعت في البداية بسبب ارتفاع أسعار الوقود لكنها تحولت إلى حركة أوسع نطاقا ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخططه للإصلاح الاقتصادي.

وقال أعضاء حركة “لنغلق كل شيء”، التي يقول محللون ومسؤولون إنها بدأت في أوساط الجماعات اليمينية قبل أن يسيطر عليها اليسار واليسار المتطرف، إنهم يعتبرون أن النظام السياسي لم يعد مناسبا للغرض المستهدف منه.

وقد تزيد هذه الاحتجاجات من الاضطراب السياسي في فرنسا بعد يومين من إطاحة البرلمان برئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت على الثقة. وأمس الثلاثاء، عيّن ماكرون خامس رئيس وزراء له في أقل من عامين، وهو سيباستيان لو كورنو.

وقال حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتطرف إنه سيقدم بالفعل اقتراحا بحجب الثقة عن لو كورنو، على الرغم من أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أشار إلى أنه على استعداد للعمل معه في الوقت الحالي.

قال وزير الداخلية برونو روتايو للصحفيين في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إن حوالي 50 شخصا يرتدون أقنعة حاولوا بدء حصار في بوردو، بينما في تولوز، نجح حريق كابل تم إيقافه بسرعة في تعطيل حركة المرور بين تولوز وأوش في جنوب غرب فرنسا.

و أضاف أن بعض التحركات وقعت أيضا في باريس خلال الليل، إلا أنه لم يذكر تفاصيل. وقالت شرطة باريس إن 75 شخصا اعتقلوا في الاحتجاجات حتى الآن، لكنها لم تقدم تفاصيل عن مكان حدوثها أو سبب الاعتقالات.

وفي أماكن أخرى، أبلغت شركة فينسي، وهي شركة مشغلة للطرق السريعة، عن احتجاجات وتعطيل حركة المرور على الطرق السريعة في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك مرسيليا ومونبلييه ونانت وليون.

وقال روتايو إنه تم نشر 80 ألفا من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 6000 في باريس. وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت أن من المتوقع أن يشارك 100 ألف شخص في الاحتجاجات.

وأضاف روتايو “نخاطر بوجود حشد من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات في جميع أنحاء البلاد”.