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الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل مسلح بساطور

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 3:08 مساءً
عناصر من الشرطة الفرنسية

عناصر من الشرطة الفرنسية

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ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل مسلح بسكين كبيرة (ساطور)، كان يتجول في منطقة بير لاشيز، وسط العاصمة باريس.

وأكد متحدث باسم الشرطة الفرنسية، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على الرجل، بعد أن أبلغ بعض المارة الذين رأوه، الشرطة عن وجوده، حيث طوقت الشرطة المنطقة لفترة وجيزة، واعتقلته في غرفة بأحد الفنادق.

ما حصل اعاد الخوف من تكرار هجوم نيس حيث اكد مسؤولون حينها أن رجلاً يحمل سكيناً في كنيسة “نوتردام” في نيس، قتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحراً، وجرح آخرين قبل أن تعتقله الشرطة، بعد إصابته إصابة بالغة في كتفه.

في حين فتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقاً في الاعتداء، الذي اعتبره رئيس بلدية المدينة كريستيان إيستروزي “هجوماً إرهابياً”.

كما شهدت مدينة أفينيون (جنوباً) أيضاً حادثا ثانياً، حيث أطلقت الشرطة الفرنسية الرصاص على شخص هدد المارة بمسدس، فأردته قتيلاً.

ورفعت فرنسا حالة الاستنفار الأمني، تحسباً لهجمات إرهابية منذ عملية ذبح معلم منتصف الشهر الماضي في إحدى ضواحي العاصمة.

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