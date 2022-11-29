الشرطة الفرنسية تمنع نحو 50 مهاجرا من العبور إلى بريطانيا

منعت الشرطة الفرنسية نحو 50 مهاجرا، الثلاثاء، عن محاولة عبور القنال الإنجليزي إلى بريطانيا بعدما أدى الطقس المعتدل ومياه البحار الهادئة إلى زيادة عدد الأفراد الذين يقومون بهذه الرحلة الخطيرة في الأيام الأخيرة.

وقال جي ألمو، رئيس بلدية سانجات الصغيرة بالقرب من مدينة كاليه، إن الشرطة أجبرت بعض المهاجرين على العودة لكن 100 مهاجر آخرين استطاعوا الوصول إلى أعالي البحار.

وتابع أن شبكات المهربين غيرت أساليبها في الآونة الأخيرة.

وقال لرويترز “إنهم (المهربون) يصلون ‘بقوارب أجرة‘ ويُطلب من اللاجئين السباحة في الماء للحاق بهم… بدلا من إطلاق قواربهم من الشاطئ”.

وعلى شاطئ قريب من كاليه، شوهد المهاجرون وهم يسيرون على الساحل وعلى أكتافهم متعلقاتهم الملفوفة في أغطية من ورق الألومنيوم بينما فتشت الشرطة زورقين مطاطيين.

وقالت امرأة لم تفصح عن اسمها لرويترز إن محرك القارب الذي حاولت السفر على متنه تعطل ووصلت الشرطة بعد ذلك بقليل.

وعبر القنال إلى بريطانيا حتى الآن في هذا العام 40 ألف شخص في زوارق صغيرة ارتفاعا من 28526 في العام الماضي. وأدى الطقس المعتدل على غير العادة في نوفمبر تشرين الثاني إلى زيادة أعداد المهاجرين في الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقعت بريطانيا وفرنسا اتفاقية بقيمة 72.2 مليون يورو (74.5 مليون دولار) لتكثيف جهود منع المهاجرين غير الشرعيين من القيام برحلات محفوفة بالمخاطر لعبور القنال على مدار العام المقبل.