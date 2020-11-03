الشرطة النمساوية تلقي القبض على 14 شخصا بعد هجوم فيينا

أعلنت وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر في مؤتمر صحفي اليوم أن الشرطة النمساوية اعتقلت 14شخصًا لهم صلة بالمشتبه به الرئيسي في هجوم فيينا.

والمشتبه به الرئيسي في الهجوم الذي خلف أربعة قتلى و22 مصابا هو مواطن عمره 20 عاما ويحمل جنسية النمسا ومقدونيا الشمالية، وقتلته الشرطة بالرصاص في مكان الحادث.

وداهم رجال الشرطة 18 منزلا في إطار تحقيقاتهم.

ووقع هجوم مساء البارحة الإثنين على كنيس يهودي وسط فيينا.

كشف رئيس تحرير صحيفة فالتر النمساوية فلوريان كلينك، من خلال تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن منفذ هجوم فيينا الذي قُتل يوم الاثنين من أصل ألباني وعمره 20 عاما، وُلد ونشأ في فيينا لكن والديه من مقدونيا الشمالية، مؤكدا أنه معروف للمخابرات المحلية لأنه واحد من 90 إسلاميا نمساويا أرادوا السفر الى سوريا.