الشرطة الهندية تنتشل رفات بشرية في إطار تحقيق بشأن دفن جماعي

قال مسؤولون إن الشرطة الهندية انتشلت رفات بشرية من بلدة في جنوب البلاد، وذلك في إطار تحقيق في مزاعم دفن مئات من ضحايا القتل والاغتصاب سرا هناك منذ منتصف التسعينيات.

تركز التحقيقات على منطقة دارماستالا التي تضم معبدا قائما منذ 800 عام للإله الهندوسي شيفا في ولاية كارناتاكا وتهتم بها وسائل الإعلام في أنحاء البلاد.

وأبلغ عامل نظافة سابق في المعبد الشرطة الشهر الماضي بأن رؤساءه أجبروه على التخلص من مئات الجثث على مدى 20 عاما، معظم هذه الجثث لنساء وفتيات بدت عليهن علامات اعتداء جنسي. واُدرجت مزاعمه في شكوى للشرطة، اطلعت عليها رويترز، بتاريخ الرابع من يوليو تموز.

وفر الرجل، الذي حجبت السلطات هويته لأسباب أمنية، من دارماشتالا في 2014، لكنه قال إنه اضطر إلى التحدث الآن بسبب شعوره المستمر بالذنب.

وكتب في الشكوى “إذا أجريت طقوس جنازة تتسم بالاحترام للهياكل العظمية التي جرى انتشالها الآن، فإن تلك النفوس المعذبة ستجد السلام وقد يتضاءل شعوري بالذنب أيضا”.

ولم ترد الشرطة بعد على طلب التعليق. ورحب متحدث باسم المعبد بإجراء تحقيق شامل، معبرا عن أمله في أن تكشف الشرطة “الوقائع الحقيقية”.

وفي الشكوى، وجه عامل النظافة السابق اتهامات لمسؤولي المعبد بإجباره على التخلص من الجثث، وأبلغ الشرطة بأنه سيكشف عن هوية المسؤولين إذا وفروا له الحماية هو وعائلته.

وقال إنه انتشل هيكلا عظميا سرا من أحد مواقع الدفن لإثبات مزاعمه.

وقال مسؤولان كبيران في الشرطة مطلعان على التحقيق إن فريق تحقيق خاص شكلته حكومة كارناتاكا عثر حتى الآن على رفات بشرية من موقعين من أصل 16 موقع يشتبه أنه مواقع دفن. ورفض المسؤولان الكشف عن هويتيهما نظرا لحساسية الأمر.

وقال جانجادهارايا باراميشوارا وزير داخلية ولاية كارناتاكا إن الشرطة تمكنت من جمع أجزاء عظام صغيرة وعينات من التربة ومواد أخرى للاختبار من موقعين، وهو ما ساعدت عليه معلومات قدمها عامل النظافة السابق.