الشرطة الهولندية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد محتجين مناهضين للهجرة

قال متحدث باسم الحكومة الهولندية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والمياه لتفريق محتجين لجأوا للعنف في احتجاج مناهض للهجرة في لاهاي اليوم السبت.

وانضم الآلاف إلى احتجاج نظمه ناشط يميني للمطالبة بسياسات هجرة أكثر صرامة وتضييق الخناق على طالبي اللجوء، وذلك قبل شهر تقريبا على إجراء انتخابات عامة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتباك مجموعات كبيرة من المحتجين مع الشرطة وإلقاءهم الحجارة والزجاجات على أفرادها. وكان عدد من المحتجين يلوح بأعلام هولندا وأخرى مرتبطة بجماعات يمينية متطرف.

وأُضرمت النيران في سيارة للشرطة وأغلقت مجموعة من المحتجين طريقا سريعة لفترة وجيزة بالقرب من موقع الاحتجاج.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المحتجين حطموا أيضا عددا من النوافذ في مقر حزب يسار الوسط دي66 الذي يعتبره كثيرون من اليمين المتطرف حزبا يخدم النخبة التقدمية.

ودُعي الشعبوي المناهض للهجرة خيرت فيلدرز، الذي فاز في الانتخابات السابقة في هولندا وحافظ في الأسابيع الماضية على تقدمه في استطلاعات الرأي قبل التصويت في 29 أكتوبر تشرين الأول، لإلقاء كلمة خلال الاحتجاج لكنه لم يحضر.

وبدلا من ذلك، ندد فيلدرز بالعنف في منشور على إكس، قائلا إن استخدام القوة ضد الشرطة “غير مقبول على الإطلاق”، ووصف المتورطين في ذلك “بالحمقى”.