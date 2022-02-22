الشرطة الهولندية تعلن انتهاء عملية احتجاز رهائن في متجر بأمستردام

أعلنت الشرطة الهولندية مساء اليوم الثلاثاء، عن انتهاء عملية احتجاز الرهائن في امستردام بعد السيطرة على المسلح.

وكانت الشرطة الهولندية قد أعلنت مساء أنّ رجلا مسلّحاً احتجز رهائن في متجر “آبل ستور” في إحدى ساحات امستردام الرئيسية، مشيرة إلى ان أشخاصا عدة تمكنوا من مغادرة المتجر.

وقالت الشرطة في تغريدة “هناك عملية احتجاز رهائن في متجر آبل ستور في لايدزبلاين” التي تشهد حركة كبيرة في أمستردام وإن قواتها تطوق المكان.

وأضافت الشرطة في تغريدة “منذ بدء عملية احتجاز الرهائن تمكن أشخاص عدة من مغادرة المتجر”، مضيفة أنّها لن تنشر معلومات إضافية عن الوضع راهناً.

وأضافت أنّها “تتحفظ” عن نشر معلومات إضافية “حفاظاً على سلامة الأشخاص المعنيين”.

وأظهرت لقطات عرضت عبر وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً مسلحاً يمسك بآخر غير مسلّح. وذكرت وسيلة “إيه تي5” الإعلامية أنّ شهوداً عدة سمعوا إطلاق نار داخل متجر “آبل ستور”.

وكانت الشرطة تلقت بلاغاً بحصول سطو مسلّح عند الساعة 17,40 (16,40 ت غ). وتحوّلت السرقة إلى عملية احتجاز رهائن.