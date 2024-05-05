الشرطة تبدأ إزالة مخيم محتجين مؤيدين للفلسطينيين بجامعة جنوب كاليفورنيا

أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أن أفرادا من شرطة لوس انجليس اقتحموا مخيم محتجين مؤيدين للفلسطينيين بجامعة جنوب كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد مطالبة المحتجين بمغادرته وإلا تعرضوا للاحتجاز.

وقالت الشرطة على منصة إكس “إذا كنت في وسط الحرم الجامعي، فرجاء المغادرة. سيُلقى القبض على من لا يغادر. وسنصدر إشعارا آخر لدى السماح بالعودة”.

وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز ووسائل إعلام أخرى أن الشرطة اقتحمت المخيم في الخامسة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي وبدأت في إزالة الخيام. ولم يتضح ما إذا كانت ألقت القبض على أحد، كما لم يقدم المتحدث باسم الشرطة أي معلومات إضافية.

ونُظمت احتجاجات مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة في جامعات بأنحاء الولايات المتحدة. واشتعل فتيل الحرب بعد هجوم نفذه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل، التي قالت إنه أودى بحياة 1200 إسرائيلي وأجنبي. وتشير السلطات الصحية في القطاع إلى أن الهجوم الإسرائيلي اللاحق والمستمر أدى إلى مقتل ما يزيد على 34600 فلسطينيا حتى الآن ودمار أجزاء كبيرة من القطاع.

وعمت الاحتجاجات عددا من الجامعات الأمريكية، حيث ألقت الشرطة القبض على المئات من المحتجين بينما أخلت مساحات ومباني داخل جامعات منها كولومبيا وفرجينيا ونورث إيسترن.

ويدعو الطلبة وغيرهم من المحتجين الجامعات إلى قطع علاقاتها المالية مع إسرائيل والضغط من أجل وقف إطلاق النار. وألقت شرطة لوس انجليس الشهر الماضي القبض على 93 شخصا في جامعة جنوب كاليفورنيا بعد أن أخلت مخيما سابقا.