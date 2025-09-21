الشرع: إسقاط النظام في سوريا أخرج الميليشيات الإيرانية وحزب الله من المنطقة

بعد أن غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الثمانين، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يأمل بلقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف في مقابلة مع “سي بي إس” نشرت الشبكة مقتطفات منها أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قرار تاريخي وشجاع من الرئيس ترامب ويجب على دول العالم ألا تتباطأ في رفع العقوبات عن بلادنا.

وتابع “أرغب بلقاء ترامب مجدداً لأنه يجب علينا إعادة العلاقات بشكل جيد ومباشر”.

وأضاف أن “إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا أخرج الميليشيات الإيرانية وحزب الله من المنطقة”.

وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية السورية أعلن الأحد، أن الرئيس أحمد الشرع توجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الثمانين.

وسيشارك الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بين 23 و30 سبتمبر الجاري، برفقة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ووفد دبلوماسي رفيع المستوى، وفق ما أفادت سابقا وكالة “سانا”، ما يجعله أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة منذ حرب يونيو 1967 مع إسرائيل.

كما سيشارك الشرع والشيباني في العديد من الاجتماعات والفعاليات بالأمم المتحدة، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة بأعمال الجمعية العامة، حسب سانا.

أكثر من 50 سنة

كذلك يرتقب أن يتحدث خلال فعالية إعلامية خاصة مساء اليوم الأحد إلى جانب مشاركين آخرين.

يذكر أن أي رئيس سوري منذ الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي (1966- 1970)، لم يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القمة.

أما الشرع فكان التقى ترامب لأول مرة في مايو/أيار الماضي، أثناء زيارته الرياض التي شهدت إعلانه رفع العقوبات عن سوريا بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.