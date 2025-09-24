الشرع: سوريا تستخدم الحوار والدبلوماسية وتتعهد بالالتزام بمعاهدة فض الاشتباك

ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 المنعقدة حاليا بنيويورك، وطالب فيه برفع كل العقوبات المفروضة على بلاده.

واستعرض الشرع باقتضاب مسيرة بلاده خلال العقود الماضية، مؤكدا أنها “وقعت منذ 60 عاما تحت نظام غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها”.

وقال إن النظام السابق استخدم أبشع أدوات التعذيب ضد الشعب السوري، وإنه قتل نحو مليون إنسان وهدم نحو مليوني منزل.

واعتبر أنه لم يكن أمام الشعب سوى تنظيم صفوفه وخوض معركة عسكرية توجت بنصر استعاد فيه حقه، وأصبحت سوريا اليوم نتيجة لذلك بلدا يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة.

وأكد أنهم انتصروا لأمهات الشهداء والمفقودين ومهدوا الطريق لعودة اللاجئين، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ”الإنجاز السوري الفريد دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية سعيا لتقسيم البلاد”.

وتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بالدماء للعدالة.

وفي مجال السياسة الخارجية، قال إن سوريا تستخدم الحوار والدبلوماسية وتتعهد بالالتزام بمعاهدة فض الاشتباك، وإنها وضعت سياسة قائمة على الدبلوماسية والاستقرار، وتطالب برفع كل العقوبات عنها.

وفي موضوع آخر، قال الشرع إن سوريا تدعم أهل غزة وأطفالها وتطالب بوقف الحرب فورا.

كما توجه بالشكر لكل من قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة.

وختم بالتأكيد على أن سوريا اليوم تعيد بناء نفسها وهي بلد صاحب حضارة يليق بها أن تكون دولة قانون.

يشار إلى أن خطاب الشرع اليوم هو أول خطاب يلقيه رئيس سوري أمام الجمعية الأممية منذ نحو 6 عقود.