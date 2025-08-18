الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشرع: سوريا تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 28.5 مليار دولار

منذ 4 دقائق
أحمد الشرع

أحمد الشرع

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن استقطاب بلاده استثمارات خارجية بلغت قيمتها 28.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، مع توقع وصولها إلى 100 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، معتبرا أن ذلك يشكل أساسا لإعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب خلال السنوات الماضية وتوفير فرص عمل.

وفي جلسة حوارية في محافظة إدلب (شمالي البلاد) مع الشرع اليوم الأحد، قال إن حكومته بصدد إطلاق صندوق تنمية لجمع تبرعات من المغتربين السوريين لإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب.

وأكد الشرع أنه حريص على أن لا تكون سوريا معتمدة على المساعدات أو القروض الطويلة التي تحمّل الدولة أعباء.

يشار إلى أنه في أواخر الشهر الماضي أعلنت كل من الإمارات وقطر عن توقيع مشاريع استثمارية في سوريا بقيمة 14 مليار دولار، تشمل توسعة مطار دمشق الدولي، وإنشاء مترو أنفاق بقيمة مليارين، وأبراج سكنية ووحدات سكنية.

وقبل ذلك، وقعت السعودية 47 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة نحو 6.4 مليارات دولار ضمن منتدى الاستثمار السعودي السوري.

وتشير تقديرات التقرير الأممي إلى أن تكلفة إعادة تأهيل سوريا قد تبلغ ما بين 250 و400 مليار دولار.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يخلي جنوداً أصيبو في معارك غزة. الأناضول
غزة تحت القصف
أزمة غير مسبوقة في الجيش الإسرائيلي.. دراسة تجنيد يهود الشتات لسد نقص 12 ألف جندي
ميناء الفجيرة
مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر
طبيب يفحص فتاة فلسطينية تعاني من سوء التغذية، أثناء تلقيها العلاج في المستشفى الميداني التابع للمنظمة الطبية الدولية، في دير البلح جنوب قطاع غزة، 22 يونيو 2024. رويترز
غزة تحت القصف
برنامج الأغذية العالمي: نصف مليون فلسطيني في غزة على شفا المجاعة

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
دينا الشربيني
دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
عناصر من الجيش اللبناني
مخطّط لخطف عناصر من الجيش في البقاع والشمال