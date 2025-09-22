الشرع من نيويورك: النظام السابق ارتكب انتهاكات كثيرة.. والمهم رفع العقوبات عن سوريا

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مقابلة مع مدير وكالة المخابرات المركزية سابقا الجنرال ديفيد بتريوس، على هامش قمة كونورديا التي وصل إليها قبل ساعات.

وأعلن الشرع أن سوريا انتقلت اليوم من ساحات الحروب إلى ساحات الحوار، لافتا إلى أن الشعب متوحد خلف القيادة السورية.

وأكد أن سوريا ورثت الكثير من الاضطرابات، مشددا على أن القيادة الجديدة لا تستطع حل كل المشاكل دفعة واحدة لكنها تعمل على ذلك.

كما شدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني بالتزامن مع التنمية الاقتصادية، معتبرا أن رفع العقوبات إحدى أهم هذه الخطوات.

ورأى أنه من المهم رفع العقوبات عن سوريا، وإعطائها فرصة جديدة، داعيا الكونغرس الأميركي إلى المبادرة.

وقال: “أولويتنا الاستقرار الأمني، ووحدة البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة”.

أكد الرئيس السوري على أن النظام السابق عمل على تأجيج النعرات الطائفية، وارتكب انتهاكات كثيرة.

كما رد على سؤال حول عدم قدرة الحكومة على حماية الأقليات السورية، قائلاً إن بعض الجهات تعمل أحياناً على تسعير التوترات.

وأضاف أن بعض الانتهاكات حصلت في السويداء بين الدروز والبدو، وفي مناطق الساحل، لكن الدولة ملتزمة بالمحاسبة.

وأردف قائلا :” الكل أخطأ بمن فيهم عناصر أمنية من الدولة، لكننا ملتزمون بالمحاسبة”.