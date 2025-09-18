الشرع يلتقي ترامب وغوتيريش ويجتمع بالجالية السورية في نيويورك

كشف رئيس تحرير مجلة “المجلة”، إبراهيم حميدي، عن برنامج زيارة سياسية ودبلوماسية مرتقبة إلى نيويورك مطلع الأسبوع المقبل، تتضمن لقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمشاركة في حفل يقيمه، إضافة إلى اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، حيث سيُلقى خطاب حول الملف السوري.

وتشمل الزيارة أيضًا لقاءات مع قادة اليونان وقبرص وكوسوفو، إلى جانب اجتماع مع الجالية السورية في نيويورك مساء الأحد.

ويرافق الوفد وزراء الخارجية والطوارئ والإعلام والشؤون الاجتماعية خلال فترة الزيارة من الأحد حتى الخميس.

خاص:

١- الشرع يلتقي ترمب بنيويورك الاثنين

٢-مدعو لحفل أميركي يقيمه ترمب

٣-يلتقي غوتيرش ويلقي خظاب سوريا الاربعاء

٤-وزراء الخارجية والطواريء والإعلام والشؤون الاجتماعية يرافقون الشرع من الاحد للخميس

٥-لقاء قادة اليونان وقبرص وكوسوفو

٦-لقاء الجالية السورية مساء الاحد pic.twitter.com/H9yyR3OiRr — Ibrahim Hamidi ابراهيم حميدي (@ibrahimhamidi) September 18, 2025