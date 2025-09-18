الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
الشرع يلتقي ترامب وغوتيريش ويجتمع بالجالية السورية في نيويورك

منذ 35 ثانية
الرئيس السوري أحمد الشرع

كشف رئيس تحرير مجلة “المجلة”، إبراهيم حميدي، عن برنامج زيارة سياسية ودبلوماسية مرتقبة إلى نيويورك مطلع الأسبوع المقبل، تتضمن لقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمشاركة في حفل يقيمه، إضافة إلى اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، حيث سيُلقى خطاب حول الملف السوري.

وتشمل الزيارة أيضًا لقاءات مع قادة اليونان وقبرص وكوسوفو، إلى جانب اجتماع مع الجالية السورية في نيويورك مساء الأحد.

ويرافق الوفد وزراء الخارجية والطوارئ والإعلام والشؤون الاجتماعية خلال فترة الزيارة من الأحد حتى الخميس.

