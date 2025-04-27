الشرق الأوسط: ترامب يطالب بـ«عبور مجاني» للسفن الأميركية في قناتَي بنما والسويس

كتبت صحيفة الشرق الأوسط :

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، بجعل عبور السفن الأميركية في قناتَي بنما والسويس مجانياً، طالبا من وزير خارجيّته ماركو روبيو معالجة هذه القضية «فوراً».

وبعد أشهر من تكرار رغبته في السيطرة على قناة بنما، يصبّ الرئيس الأميركي حالياً تركيزه على قناة السويس، وهي طريق نقل استراتيجي آخَر للتجارة العالمية.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية «تروث سوشال»: «يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور بحرّية عبر قناتَي بنما والسويس. هاتان القناتان ما كانتا لتوجَدا لولا الولايات المتحدة الأميركية».

وأضاف: «طلبتُ من وزير الخارجية ماركو روبيو تولي هذه القضية».

حتى قبل تولّيه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، صعّد ترمب الضغط على بنما، متوعّدا بـ«استعادة» القناة التي بنتها الولايات المتحدة والتي افتُتحت عام 1914 وظلت تحت السيادة الأميركية حتى عام 1999.

والولايات المتحدة والصين هما المستخدمتان الرئيسيّتان للقناة التي تمر عبرها 5 في المئة من التجارة البحرية العالمية. وفي بداية أبريل (نيسان)، حصلت واشنطن على إذن من بنما لنشر قوات عسكرية أميركية في محيط هذا الممر المائي الاستراتيجي.

أما قناة السويس فكانت تُشكّل حوالى 10 في المئة من التجارة البحرية في العالم، إلى أن بدأ الحوثيون في اليمن بمهاجمة سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، وتدخّلت الولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى لمحاولة تأمين هذا الممرّ البحري. لكنّ حركة العبور فيه تراجعت، ما أدّى إلى تراجع كبير في مصادر العملة الأجنبيّة بالنسبة إلى القاهرة التي تشهد أزمة اقتصادية حادة.