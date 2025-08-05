الثلاثاء 11 صفر 1447 ﻫ - 5 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشركة الكويتية للاستثمارات الوطنية تعلن زيادة ملحوظة في أرباحها خلال 2025

منذ 7 دقائق
الاستثمارات الوطنية الكويتية

الاستثمارات الوطنية الكويتية

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها الصافية 368 بالمئة لتصل إلى 7.816 مليون دينار (25.57 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 1.672 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة الكويتية، إن أرباحها الصافية بلغت 13.777 مليون دينار في النصف الأول، مقابل 5.773 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2024.

وعزا البيان هذا الارتفاع إلى “الزيادة في الأرباح غير المحققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وزيادة في أتعاب إدارة وحوافز ووساطة واستشارات وخدمات وأتعاب أخرى”.

(الدولار = 0.3057 دينار كويتي)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - رويترز
غزة تحت القصف
مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يقرر احتلال قطاع غزة بالكامل بدعم أمريكي
مدينة السويداء السورية
قائد أمن السويداء يتهم الشيخ الهجري بتسييس سلطته الدينية وارتباطات خارجية
رجل يسير بالقرب من الألواح الشمسية في مزرعته، وهو خيار الطاقة المستدامة الذي أصبح شائعًا بشكل متزايد للمنازل والمزارع لتوليد الكهرباء، في الموصل. رويترز
مزارعو العراق يتحولون للطاقة الشمسية هرباً من انقطاعات الكهرباء وتكاليفها الباهظة

الأكثر قراءة

قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
لبنان يتسلّم الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة… وهذه أبرز بنودها
لقاء "اللبنانيون الاحرار"
لقاء "اللبنانيون الأحرار" يدعو للاعتصام غداً
النائب نديم الجميّل
نديم الجميّل تعليقاً على فيديو تجمعات الدراجات النارية بالضاحية الجنوبية: الشارع سيقابله شارع!