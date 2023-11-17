الشفاء يتحول لمقبرة.. مدير المستشفى يكشف تفاصيل يومية كارثية

قال مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية إن جميع من في المشفى معرضون للإبادة، وشهداء يسقطون في المستشفى كل دقيقة.

وأشار في حديث مع الجزيرة إلى أن الصورة سوداوية، ولا يوجد سوى الجثث والموت، والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع.

وأضاف ” لقد تحول المستشفى إلى سجن كبير يتعرض من فيه لإبادة جماعية، والاحتلال يمنع دخول الصيدلية المركزية للمجمع، وحالات المرضى تتفاقم بسبب عدم القدرة على توفير الأدوية.

كما لفت إلى أن الاحتلال تجاهل كل الطلبات بتوفير وقود وإخراج الجرحى، مؤكداً أن ما سمح الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء حتى الآن لا يكفي سوى 200 شخص.

وحذر من الخطر المحدق بالأطفال الخدج في كل يوم يمر عليهم.

وأكد على أن الطاقم الطبي يبذل كل ما بوسعه لإبقاء الأطفال الخدج على قيد الحياة، فالحضانات التي أحضرها الاحتلال لا قيمة لها من دون كهرباء، ونواصل دفن الجثث بالمقبرة التي حفرناها داخل المستشفى.

وقال إن ما يدّعيه الاحتلال بوجود أسلحة بالمستشفى محض تلفيق، مطالباً الاحتلال بعدم إيذاء المرضى والنازحين والأطقم.