الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الصحة العالمية" تساهم في تسليم إمدادات طبية لمستشفى الشفاء بغزة

منذ 17 ثانية
مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء في غزة

A A A
طباعة المقال

أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم السبت أنها شاركت في مهمة مشتركة للأمم المتحدة لتسليم إمدادات صحية إلى مستشفى الشفاء في غزة وتقييم الوضع هناك.

وأضافت المنظمة أن الفريق قام بتسليم أدوية ومعدات جراحية وأدوات جراحة العظام ومواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى الذي “يعمل حاليا بالحد الأدنى” من الطاقة التشغيلية.

وبعد أن حوله لهدف عسكري وحاصره بالدبابات لأيام، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة الشهر الماضي.

وأصبح المستشفى محور الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، إذ اتهم الفلسطينيون إسرائيل باستهداف المستشفيات، في حين قالت إسرائيل إن مستشفى الشفاء هو مركز القيادة الرئيسي لعمليات حماس في قطاع غزة، وهو ما تنفيه الحركة.

واقتحمت قوات من حماس، الحدود بين غزة وجنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، ونفذت هجوما غير مسبوق أسفر عن مقتل حوالي 1140 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على ذلك، شنّت إسرائيل هجوما جويا وبحريا وبريا عنيفا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 18800 شخص، معظمهم من النساء والقصّر، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في القطاع.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

فيضانات في أستراليا (أرشيفية)
سيول شديدة وفيضانات.. أستراليا تحثّ السكان على الانتقال إلى مناطق مرتفعة
علم صربيا
صربيا.. انتخابات مبكرة اليوم وسط توقعات بفوز الحزب الحاكم
الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة
غزة تحت النار
الاحتلال يستهدف الرعية الكاثوليكية في غزة.. ودير راهبات يأوي ذوي إعاقة

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
الوقت الثمين.. تحذير إسرائيلي جديد لحزب الله
جنود من جيش الاحتلال في غزة
غزة تحت النار
لماذا لا تتم تسوية غزة بالأرض من الجو؟.. محلل إسرائيلي يكشف الأسباب
نائب أوكراني يفجر اجتماعاً بالقنابل
فيديو مرعب.. نائب يفجر اجتماعاً بالقنابل بسبب منعه من الكلام!