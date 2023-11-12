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وزارة الصحة في غزة: الجثث مكدسة في مستشفى الشفاء و"لا تجد من يدفنها"

منذ 21 دقيقة
مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء في غزة

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم الأحد(12/11/2023)، لوكالة أنباء العالم العربي أن مستشفى الشفاء بشمال القطاع غير قادر على تقديم أي خدمة طبية، بعد نفاذ كل الإمكانيات منه وانقطاع الكهرباء بشكل كامل ومحاصرة المجمع بالدبابات الإسرائيلية.

وأضاف القدرة أن الوضع في محيط المستشفى “ساحة حرب”، مشيرا إلى أن الظروف التي يعيشها المرضى في المجمع “لا يمكن وصفها”.

وأردف القول “الجثث مكدسة في مستشفى الشفاء وأمامه ولا تجد من يدفنها”.

وذكر المتحدث باسم الصحة أن المستشفى يشهد الإعلان بشكل متتابع عن حالات وفاة جديدة نتيجة عدم القدرة على إجراء العمليات الجراحية أو حتى توفير الأوكسجين لمن يحتاجونه، أو توفير التدفئة في حاضنات الأطفال.

وقال إن الجيش الإسرائيلي “يُطلق النار باتجاه أي جسم يمكن أن يتحرك” في محيط المستشفى.

وأوضح أن المؤسسات الدولية العاملة في المجال الصحي مثل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، وكذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) “كلها غير قادرة على فعل شيء وفقدت قدرتها على العمل”.

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