الشيباني: الدروز جزء من سوريا ونرفض بشكل قاطع إقصاءهم

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يحضران مؤتمراً صحفياً في دمشق، سوريا، 31 مايو/أيار 2025. رويترز

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، التزام دمشق بـ”محاسبة كل من ارتكب انتهاكات بالسويداء من أي طرف”.

وشدد الشيباني على أن “الدروز جزء من سوريا، ونرفض بشكل قاطع إقصاءهم أو تهميشهم”، مضيفاً أن “الحكومة السورية على استعداد دائم لإرسال المساعدات للسويداء”.

وكان الشيباني قد اتفق في وقت سابق من اليوم مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي الخاص توم براك خلال اجتماع في عمان على “تشكيل مجموعة عمل ثلاثية” لمساندة الحكومة السورية في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء التي شهدت أخيراً مواجهات مسلحة.

وقال بيان ثلاثي صدر عن المجتمعين إنهم اتفقوا “على الاستجابة لطلب الحكومة السورية تشكيل مجموعة عمل ثلاثية سورية-أردنية-أميركية تستهدف إسناد الحكومة السورية في جهودها تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وإنهاء الأزمة فيها”.

كما اتفقوا على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة.

وأضاف البيان أن المجتمعين أكدوا على أن “محافظة السويداء بكل مجتمعاتها المحلية جزء أصيل من الجمهورية العربية السورية، محمية ومحفوظة حقوق أبنائها في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل منجز آمن لكل مواطني الدولة السورية، وبما يضمن تمثيلهم وإشراكهم في بناء مستقبل سوريا”.

ورحّب المجتمعون بخطوات الحكومة السورية التي تضمنت “إجراء التحقيقات الكاملة ومحاسبة كافة مرتكبي الجرائم والانتهاكات” في السويداء، “إضافة الى استعدادها التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وإشراكها بمسار التحقيق”، بالإضافة الى تعزيز إدخال المساعدات الى المنطقة، والشروع بمصالحات.

ووصف المبعوث الأميركي عبر منصة “أكس” المناقشات بأنها كانت “مثمرة”، مشيراً إلى أن “الحكومة السورية تعهدت بتسخير جميع الموارد لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بالسويداء، وضمان عدم إفلات أي شخص من العدالة على الانتهاكات المرتكبة ضد مواطنيها”.

وأضاف إن “تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب أمران ضروريان لتحقيق السلام الدائم” في سوريا، مشيراً إلى أن “سوريا ستتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الجرائم”.

وشهدت محافظة السويداء بدءً من 13 يوليو (تموز) ولمدة أسبوع اشتباكات، أسفرت عن سقوط قتلة وجرحى. ولا يزال الوضع في السويداء متوتراً والوصول إلى المحافظة صعباً.