الشيباني: الرئيس الشرع سيزور البيت الأبيض في أوائل تشرين الثاني

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأحد، خلال فعاليات منتدى حوار المنامة إن سوريا ملتزمة بتعزيز السلم الأهلي. كما أضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور البيت الأبيض في أوائل تشرين الثاني، في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس سوري إلى واشنطن.

وفند الشيباني رؤية الإدارة السورية الجديدة للمرحلة الانتقالية وفقا لـ 3 مبادئ:

-الاستقرار الأمني محليا وإقليميا ودوليا.

-الدبلوماسية المتوازنة، لا نريد لسوريا أن تكون قائمة على مبدأ الاستقطاب أو أن تكون مع طرف ضد آخر، ربما الحفاظ على التوازن أمر صعب ونادر في واقعنا الحالي لكننا نحاول أن نكون على مسافة واحدة من الجميع.

-استطعنا أن نؤسس دولتنا بعيدا عن الصراع الطائفي أو مبدأ الأكثرية والأقلية، أردنا أن يكون القانون هو الميزان الفاصل بين الجميع بغض النظر عن خلفية الإنسان، لأننا نفتخر بتنوع سوريا ثقافيا ودينيا، وهذا ما يضفي على سوريا القيمة الحضارية ويعزز التكامل بين أبناء الشعب السوري.

وتابع: “تعرضنا لتحديات كبيرة خلال هذه الفترة، ولكن لم نستسلم، كنا ملتزمون بتعزيز السلم الأهلي، وتحقيق العدالة تم تأسيس اللجنة الوطنية للمفقودين فلدينا أكثر من 250 ألف مفقود على يد النظام البائد، كما أسسنا اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية وهي الحد الفاصل الذي نعتمد عليه كي تصل الحقيقة للناس ونحمي شعبنا”.

وأكمل: “أتممنا الانتخابات البرلمانية، هناك بعض التحديات لكنها لا تعرقل هذا العملية، سنشهد أول جلسة برلمانية تم انتخاب أعضاءها في سوريا بشكل شفاف شارك فيه السوريون وراقبه المجتمع الدولي”.

وأضاف الشيباني: “لم نختم ما نطمح إليه بل هي البداية التي نريد التأسيس من خلالها لسوريا المستقبل، أن تكون بلدا فاعلا يعتمد على أبنائه خال من التدخلات الأجنبية بعيدا عن أي استقطاب لا يكون مصدرا لأي تهديد أو قلق”.

وقال: “نمد يدنا للأصدقاء والحلفاء ليكونوا شركاء في بناء بلدنا وهو ما سينعكس بالخير والنفع والسلام للمنطقة بأسرها”.

وأكد الشيباني أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور البيت الأبيض في أوائل نوفمبر وأَضاف أن إعادة الإعمار ستكون ضمن مباحثات الشرع في واشنطن.

وذكر المبعوث الأمريكي الخاص توم بارّاك أمس السبت أن الشرع سيزور واشنطن.

وفي وقت لاحق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس السوري سيزور واشنطن يوم 10 نوفمبر تشرين الثاني تقريبا.