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الشيباني خلا لقائه لافروف: سوريا تسعى إلى بناء علاقات "صحيحة وسليمة" مع روسيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 31 - يوليو - 2025 12:34 مساءً
زير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له خلال جولة المباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في قصر الضيافة بموسكو

زير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له خلال جولة المباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في قصر الضيافة بموسكو

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أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، أن بلاده تريد فتح علاقة صحيحة وسليمة مع روسيا قائمة على التعاون والاحترام بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة للشيباني خلال اجتماعه في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نقلتها وسائل إعلام.

وقال الشيباني: “نحن هنا اليوم لنمثل سوريا الجديدة، ونريد أيضا أن نفتح علاقة صحيحة وسليمة بين البلدين قائمة على التعاون والاحترام المتبادل”.

وأضاف: “عملنا منذ 8 ديسمبر (كانون الأول 2024 تاريخ سقوط النظام السابق) وحتى اليوم على ملء الفراغ السياسي والمدني والخدمي في سوريا”.

وأردف: “استطعنا الحفاظ على المؤسسات الحكومية والمدنية واستطعنا مواجهة كافة التحديات التي تعرضنا لها لبث الفوضى في المنطقة، ونعمل اليوم على لم شمل السوريين في الداخل والخارج”.

وتابع: “نحن في مرحلة مليئة بالتحديات وهناك أيضا فرص كبيرة جدا لسوريا قوية وموحدة ونطمح أن تكون روسيا إلى جانبنا في هذا المجال”.

من جهته أعرب لافروف عن تطلع موسكو لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع في الفترة المقبلة وقال لافروف إن موسكو تأمل في أن يحضر الشرع القمة بين روسيا والدول العربية في موسكو في أكتوبر تشرين الأول، مشيرًا إلى أهمية استمرار العلاقات بين البلدين.

الشيباني يصل إلى موسكو في أول زيارة رسمية

ووصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوفد المرافق له إلى قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية بموسكو لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأمس قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة “سبوتنيك”: “في 31 تموز، ستعقد محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد الشيباني”.

وأضافت: “من المقرر مناقشة القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، والقضايا الدولية والإقليمية”.

وفي شباط الفائت، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد لصالح الشعب السوري.

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