الشيباني من موسكو: لن نسمح بأن تكون سوريا مكاناً لتصفية نزاعات دولية

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (ليس في الصورة) في دمشق، سوريا، 20 مايو/أيار 2025. رويترز

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق لن تسمح بأن تكون سوريا مكانا لتصفية نزاعات دولية، مشيرا إلى أن لدى سوريا وروسيا رغبة في طي صفحة الماضي وبناء علاقات جديدة.

وقال الوزير الشيباني خلال لقائه السفراء العرب في العاصمة الروسية موسكو: “لن نسمح أن تكون سوريا مكانا لتصفية نزاعات دولية أو أن تكون مصدرا لأزمات للمنطقة”.

وأضاف: “نريد بناء علاقات مع جميع الشركاء الدوليين والمحليين والإقليميين”.

وأردف الشيباني: “لدى سوريا وروسيا رغبة في طي صفحة الماضي وبناء علاقات جديدة”.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو. كما أجرى الوزير الشيباني والوفد المرافق له، لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ونظيره السوري مرهف أبو قصرة عقدا اجتماعا في موسكو أمس ناقشا خلاله تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين والوضع في الشرق الأوسط.

من جهتها، أعلنت الخارجية السورية أن اللقاء الذي وصفته بالـ”تاريخي” بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الوزير أسعد الشيباني أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين موسكو ودمشق.