الشيباني يبحث في باريس مع الوفد الإسرائيلي تعزيز الاستقرار في سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يخاطب أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع حول الوضع في سوريا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 25 أبريل/نيسان 2025. رويترز

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، وفداً إسرائيلياً لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري.

وتركزت النقاشات حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974.

وتجري هذه النقاشات بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وكان الشيباني التقى في عمّان في الـ 12 من الشهر الجاري نظيره الأردني السيد أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا السيد توماس باراك، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم استقرار الجمهورية العربية السورية وسيادتها وأمنها الإقليمي، والاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية- أردنية- أمريكية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة.