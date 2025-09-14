الشيباني يزور الدوحة للمشاركة الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة

يصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى قطر اليوم للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة غدا حول الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” في بيان: “يصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى قطر اليوم للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر عقدها غداً بشأن العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على الدوحة في الـ9 من سبتمبر الجاري”.

هذا وأعربت العديد من دول العالم عن تضامنها مع دولة قطر في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي شنته في الدوحة واستهدفت قادة في حركة “حماس” الفلسطينية.

ويعقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية اجتماعا ظهر اليوم الأحد في الدوحة، تمهيدا لقمة عربية إسلامية طارئة تبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن القمة الطارئة التي تعقد غدا الاثنين ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي، سيقدمه الاجتماع التحضيري للقمة الذي يعقده وزراء الخارجية اليوم.

وذكر الأنصاري في تصريحات له أن “انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل”.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة غدا تحمل رسالة تضامن كامل مع دولة قطر في مواجهة “الاعتداء الغاشم والجبان” الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.