الشيخ محمد بن راشد: “موديز” تمنح الإمارات أعلى تصنيف سيادي في المنطقة

اعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، منحت حكومة الدولة تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية.

وأضاف حاكم دبي في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” أن هذا التصنيف السيادي هو الأعلى في المنطقة، مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.

وكالة التصنيف الدولية "موديز" تمنح حكومة الإمارات تصنيف Aa2 في الجدارة الإئتمانية، التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني. قوة إئتمانية نابعة من استقرار داخلي ..وسياسات مالية رشيدة.. وعلاقات دولية قوية..وتنوع اقتصادي راسخ ..إنجاز نضيفه ل٢٠٢٠ قبل نهايتها — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 9, 2020

وتابع “هذا التصنيف هو قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي وسياسات مالية رشيدة وعلاقات دولية قوية، وتنوع اقتصادي راسخ”