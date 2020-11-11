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الشيخ محمد بن راشد يطلق “المدرسة الرقمية”

منذ ساعة واحدة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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اعلن  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اطلاق أول مدرسة رقمية متكاملة توفر التعليم عن بعد بطريقة ذكية ومرنة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه في “تويتر”: “أطلقنا بحمد الله اليوم (المدرسة الرقمية).. ستوفر تعليماً ذكياً للطلاب أينما كانوا وستعمل مع المنظمات الدولية لاستصدار اعتماد أكاديمي لمناهجها”.

وأضاف: “نبدأ تجريبياً هذا العام بـ٢٠ ألف طالب.. وهدفنا مليون طالب نظامي من الفئات المحرومة خلال خمس سنوات”.

 

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