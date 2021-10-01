الشيخ محمد بن راشد يغرد حول جولته في معرض "إكسبو 2020"

قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، صباح اليوم الجمعة، بجولة في معرض “إكسبو 2020 دبي”، شملت جناح الإمارات وأجنحة بعض الدول المشاركة.

وكتب محمد بن راشد في تويتر”: “أثناء أول جولة لي في الحدث الكبير صباح اليوم.. جناح الإمارات في إكسبو.. تحفة معمارية.. ومحتوى ثقافي متميز”.

أثناء أول جولة لي في الحدث الكبير صباح اليوم … جناح الإمارات في إكسبو .. تحفة معمارية .. ومحتوى ثقافي متميز pic.twitter.com/Y9iMtiQNo3 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 1, 2021

وأضاف محمد بن راشد : “كما تجولت اليوم أيضا في الجناح الأمريكي وجناح الصين.. الشرق والغرب يجتمعان في دبي.. ويتحدثان في دبي.. وتتلاقى ثقافتهما على أرض دبي”.

كما تجولت اليوم أيضا في الجناح الأمريكي وجناح الصين .. الشرق والغرب يجتمعان في دبي .. ويتحدثان في دبي .. وتتلاقى ثقافتهما على أرض دبي pic.twitter.com/yUoQgUQIzi — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 1, 2021

وزار حاكم دبي أيضا جناح كازاخستان وكتب قائلا: “كما زرت اليوم جناح الصديقة كازاخستان.. علاقاتنا مع كازاخستان في تطور مستمر.. وتواجدهم ضمن إكسبو دبي فرصة لترسيخ هذه العلاقات”.

كما زرت اليوم جناح الصديقة كازاخستان .. علاقاتنا مع كازاخستان في تطور مستمر .. وتواجدهم ضمن إكسبو دبي فرصة لترسيخ هذه العلاقات .. pic.twitter.com/57Wz3IEmRv — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 1, 2021

وإكسبو 2020 من أولى الأحداث العالمية الضخمة التي تقام منذ تفشي جائحة كورونا، وتستمر فعالياته من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وانطلق معرض “إكسبو 2020 دبي”، بمراسم احتفال باذخة أمس الخميس، تضمنت الألعاب النارية والموسيقى ورسائل عن قوة التعاون الدولي وأهميته للمستقبل، وهي المرة الأولى لإقامة “إكسبو” بالشرق الأوسط.