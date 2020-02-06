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الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس السنغال في أبو ظبي

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استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يزور الإمارات.

وتبادل الطرفان، وفق حساب الشيخ محمد بن زايد على ”تويتر“، ”عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم“، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن طبيعتها أو قيمتها.

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وأضاف أن العلاقات بين البلدين ”تشهد تطورا مستمرا“، واصفا الزيارة بـ“المهمة“، وأنها تطرقت إلى مناقشة ”سبل تعزيز العلاقات وتنميتها بما يخدم مصالحنا المشتركة، وبحث تطورات ومستجدات المنطقة والعالم“.

واختتم أن“ لدينا رؤية موحدة حول أهمية الأمن والاستقرار في بناء المجتمعات والدول“.

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