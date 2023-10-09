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الشيكل الإسرائيلي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام

منذ 15 دقيقة
الشيكل الإسرائيلي

الشيكل الإسرائيلي (رويترز)

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هبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبًا مقابل الدولار الأميركي اليوم الإثنين، مع تصاعد حدة العمليّة التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

فقد انخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.

هذا ولم تقتصر تبعات العملية العسكرية الكبيرة “طوفان الأقصى” التي تشنها فصائل المقاومة الفلسطينية على المستوطنات والمرافق الإسرائيلية، على الجانب العسكري فقط، بل تعدت لتطال الجانب الاقتصادي والذي تمثل بتراجع حاد في البورصة أيضًا.

إذ انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 6.47%، ومؤشر تل أبيب 125 بنسبة 6.69%، وتل أبيب 90 بنسبة 7.86%.

وكما نخفض مؤشر عقارات تل أبيب بنسبة 9.48%، ومؤشر البنوك بنسبة 8.7%، بينما تأخر افتتاح البورصة صباح اليوم 10 دقائق بسبب الانخفاض الكبير قبل التداول.

وبحسب التقديرات الأولية لوزارة المالية الإسرائيلية، بلغت الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة اليوم الأول لـ “طوفان الأقصى” أكثر من 30 مليون دولار، بحسب ما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت.

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