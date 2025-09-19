الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشيوخ الأميركي يقر تعيين والتس سفيرا في الأمم المتحدة بعد أشهر من التأخير

منذ 14 دقيقة
قراران أميركيان يتعلقان بلبنان

قراران أميركيان يتعلقان بلبنان

A A A
طباعة المقال

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة تعيين مستشار الرئيس دونالد ترامب السابق للأمن القومي، مايكل والتس، سفيرا لواشنطن في الأمم المتحدة، ليشغل آخر منصب رئيسي في الإدارة التي يقودها الجمهوريون.

وجاءت النتيجة في المجلس المؤلف من مئة عضو على أساس حزبي إلى حد كبير بموافقة 47 مقابل 43 صوتا.

وصوّت الأعضاء الديمقراطيون جون فيترمان ومارك كيلي وجين شاهين مع الجمهوريين لصالح والتس، وانضم جمهوري واحد هو السناتور راند بول إلى الديمقراطيين في التصويت بالرفض. ولم يصوت عشرة أعضاء.

وأقال ترامب والتس من منصب مستشار الأمن القومي في الأول من مايو أيار وعين وزير الخارجية ماركو روبيو بديلا مؤقتا له. ولا يزال روبيو يشغل هذا المنصب.

وتعرض والتس للوم، وانتقده الديمقراطيون، لإضافة محرر مجلة ذي أتلانتيك عن طريق الخطأ إلى مناقشة خاصة على تطبيق الرسائل سيجنال كانت تتناول تفاصيل حملة قصف أمريكية في اليمن. ونشرت ذي أتلانتيك لاحقا تقريرا عن المناقشات الداخلية حول الضربات.

ولم يكن للولايات المتحدة سفير في الأمم المتحدة منذ أن بدأ ترامب ولايته الثانية في 20 يناير كانون الثاني.

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    مجلس الشيوخ الأمريكي
    مخاوف من إغلاق حكومي في أميركا بعد رفض مجلس الشيوخ مشروعا مؤقتا للتمويل
    الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"
    روسيا: نفترض أن ترامب لا يزال يواصل جهود السلام في أوكرانيا
    رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
    الأمم المتحدة تسمح للرئيس الفلسطيني بالتحدث عبر الفيديو إلى زعماء العالم

    الأكثر قراءة

    يمنى شري
    خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
    سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
    إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟