الشيوخ الأميركي يقر تعيين والتس سفيرا في الأمم المتحدة بعد أشهر من التأخير

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة تعيين مستشار الرئيس دونالد ترامب السابق للأمن القومي، مايكل والتس، سفيرا لواشنطن في الأمم المتحدة، ليشغل آخر منصب رئيسي في الإدارة التي يقودها الجمهوريون.

وجاءت النتيجة في المجلس المؤلف من مئة عضو على أساس حزبي إلى حد كبير بموافقة 47 مقابل 43 صوتا.

وصوّت الأعضاء الديمقراطيون جون فيترمان ومارك كيلي وجين شاهين مع الجمهوريين لصالح والتس، وانضم جمهوري واحد هو السناتور راند بول إلى الديمقراطيين في التصويت بالرفض. ولم يصوت عشرة أعضاء.

وأقال ترامب والتس من منصب مستشار الأمن القومي في الأول من مايو أيار وعين وزير الخارجية ماركو روبيو بديلا مؤقتا له. ولا يزال روبيو يشغل هذا المنصب.

وتعرض والتس للوم، وانتقده الديمقراطيون، لإضافة محرر مجلة ذي أتلانتيك عن طريق الخطأ إلى مناقشة خاصة على تطبيق الرسائل سيجنال كانت تتناول تفاصيل حملة قصف أمريكية في اليمن. ونشرت ذي أتلانتيك لاحقا تقريرا عن المناقشات الداخلية حول الضربات.

ولم يكن للولايات المتحدة سفير في الأمم المتحدة منذ أن بدأ ترامب ولايته الثانية في 20 يناير كانون الثاني.