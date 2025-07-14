الصادرات الصينية تنتعش مع اقتراب مهلة الرسوم الأمريكية

استعادت صادرات الصين زخمها في يونيو حزيران مع إقبال الشركات على تسليم الطلبيات للاستفادة من هدنة هشة في حرب الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن قبل موعد نهائي وشيك الشهر المقبل، مع ارتفاع ملحوظ في الشحنات المتجهة إلى مراكز النقل في جنوب شرق آسيا.

وتنتظر الشركات على جانبي المحيط الهادي لمعرفة ما إذا كان أكبر اقتصادين في العالم سيتمكنان من الاتفاق أو ما إذا كانت سلاسل الإمداد العالمية ستتأثر مرة أخرى بإعادة فرض الرسوم الجمركية التي تتجاوز 100 بالمئة.

كما يسعى منتجون صينيون يواجهون ضعف الطلب المحلي وقيودا أكثر صرامة من الولايات المتحدة، التي يبيعون لها سلعا بقيمة تزيد عن 400 مليار دولار سنويا، إلى تأمين مواقفهم ويتسابقون للحصول على حصص سوقية في بلدان قريبة من بلادهم.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الاثنين أن الشحنات التي غاردت الصين ارتفعت 5.8 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران، متجاوزة توقعات بزيادة قدرها خمسة بالمئة في استطلاع أجرته رويترز ونموا بنسبة 4.8 بالمئة في مايو أيار.

وقال تشيم لي كبير المحللين في (إيكونوميست إنتيليجنس يونت) “هناك بعض المؤشرات على أن تلبية طلبات العملاء قبل موعدها المقرر بدأ يتضاءل تدريجيا” وأضاف أنه مع توقع استمرار ذلك قبل الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في أغسطس آب “بدأت أيضا أسعار الشحن من الصين إلى الولايات المتحدة في الانخفاض”.

وارتفعت الواردات 1.1 بالمئة بعد انخفاضها 3.4 بالمئة في مايو أيار. وتوقع اقتصاديون ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمئة.

ويراقب محللون ومصدرون الموقف لمعرفة ما إذا كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو حزيران بين الولايات المتحدة والصين سيصمد، بعد أن تعرض اتفاق سابق تم التوصل إليه في مايو أيار لضغوط بسبب سلسلة من ضوابط التصدير التي عطلت سلاسل الإمداد العالمية لقطاعات رئيسية.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 32.4 بالمئة على أساس شهري. وسجل شهر يونيو حزيران أول شهر كامل تستفيد فيه السلع الصينية من خفض الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن النمو على أساس سنوي ظل سلبيا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الشحنات المصدرة إلى الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) 16.8 بالمئة.