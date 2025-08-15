الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
الصادرات والإنفاق الرأسمالي تدعم نمو الاقتصاد الياباني

منذ ساعتين
اقتصاد اليابان - تعبيرية

أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن اقتصاد اليابان نما بواحد في المئة في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران على أساس سنوي، متجاوزا بذلك التقديرات.

ويتوقع المحللون ألا يظهر التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية على نمو البلاد إلا في بيانات تالية.

ودعمت الصادرات المرنة والإنفاق الرأسمالي النمو في الربع الثاني، مما سيدعم أيضا على الأرجح توجه بنك اليابان لاستئناف رفع أسعار الفائدة وتطبيع السياسة النقدية.

وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز عند 0.4 بالمئة، بعد ارتفاع معدل إلى 0.6 بالمئة في الربع السابق.

ويعني هذا نموا فصليا بنسبة 0.3 بالمئة، وهو أفضل أيضا من متوسط التقديرات التي جاءت عند 0.1 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

