الصحة السعودية تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا في “مكة المكرمة”

بدأت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مكة المكرمة، وذلك في “مركز لقاحات جامعة أم القرى” بالعابدية الذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 4000 شخص.

وقال المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي في حديث مع “العربية.نت”: “تم البدء في التشغيل التدريجي لمركز لقاحات كورونا في جامعة أم القرى، وذلك عبر 6 مسارات بطاقة استيعابية تصل إلى 4000 شخص”.

وأشار إلى أن تشغل هذا المركز خلال الأسبوع الجاري سينحصر في الفترة المسائية، بينما سيعمل هذا المركز بدءً من الأسبوع القادم خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأضاف: “مركز لقاحات جامعة أم القرى يعتبر مركز التطعيم الرئيسي بمكة المكرمة، وسيتبعه إطلاق 5 مراكز أخرى في كلاً من مدينة الملك عبدالله الطبية، ومراكز الرعاية الأولية في الشرائع والمعابدة والعوالي وحي التخصصي”، مؤكداً أنه “على الراغبين في تلقي جرعة لقاح كورونا التسجيل في المواعيد المتاحة عبر تطبيق صحتي”.

ووقف الثلاثاء مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير، يرافقه المشرف العام على إدارة الاتصال المؤسسي في جامعة أم القرى الدكتور فؤاد بوقس، والمشرف العام على إدارة السلامة بجامعة أم القرى المهندس محمد زمزمي، على مركز لقاحات كورونا في جامعة أم القرى للاطلاع على الخطة التشغيلية للمركز.

ويأتي إطلاق مركز لقاحات كورنا بجامعة أم القرى في نطاق الحملة الوطنية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. وتبلغ مساحة المركز نحو 2500 متر مربع، وهو مجهز بكافة أنظمة السلامة والخدمات العامة.