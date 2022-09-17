الصحة السورية: الوضع الوبائي لانتشار الكوليرا تحت السيطرة‏

أعلن وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش أن الوضع الوبائي لانتشار الكوليرا تحت السيطرة‎.‎

وقال الغباش خلال اجتماع عقده مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات صحية غير حكومية عاملة في سوريا إن الحكومة ركزت ‏في محاربة الوباء على محاور الصحة والمياه والوعي المجتمعي‎.‎

وأوضح أن الوزارة تتحمل المسؤولية في مكافحة الكوليرا كونها الجهة المرجعية بالشأن الصحي‎.‎

واستنكر الغباش “الأعمال التي يمارسها الاحتلال التركي والمنظمات الإرهابية التابعة له بشأن قطع المياه عن المواطنين في الحسكة ‏وغيرها من المدن السورية لأكثر من 50 يوماً”، معتبرا أنه “عمل لا إنساني يقود إلى كوارث بشرية ويسهم في تفشي الجوائح ‏المرضية‎”.‎

بدوره نائب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية ورئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية سيفانكا دانا ‏بالا أكد التزامهم بالاستجابة للحد من انتشار الوباء وتذليل العقبات وتوحيد الجهود وخاصة أنه يوجد نقص في الموارد المائية وأنه سيتم ‏العمل بالتنسيق مع الوزارة على تسريع تسليم سورية مستلزمات تدعم الاستجابة‎.‎