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“الصحة العالمية”: البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تمتلك 17% من لقاحات “كورونا”

13 - مايو - 2021
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، التي تضم أكثر من نصف سكان العالم، تمتلك 17% فقط من لقاحات فيروس كورونا، بينما تمتلك البلدان الأغنى 83%.

وكشف مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، عن هذه البيانات اليوم الخميس في جنيف في المنتدى العالمي للبحث والابتكار، مؤكدا أن المنظمة “تبذل كل ما في وسعها لمعالجة عدم المساواة من خلال منظومة COVAX والمبادرات العالمية الأخرى”.

وقال غبريسوس، إنه يتعين على المجتمع الدولي توسيع التعاون في مكافحة الوباء “بمشاركة مختلف الشركاء والجمعيات العلمية.

بدورها قالت كبيرة العلماء في المنظمة، سوميا سواميناتان، في كلمة ألقتها في الاجتماع إنه على مدار العام والأربعة أشهر، التي مرت على المنتدى العلمي الأول لمنظمة الصحة العالمية، “تم الحصول على قدر كبير من المعرفة.. وتم إحراز تقدم فيما يتعلق بتوضيح أصل الفيروس والتقييم الوبائي وتحديد طرق مكافحته”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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